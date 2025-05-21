شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى عبد الرازق يعزل لاعبى المصرى عن أزمة الإدارة استعداداً للبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

عقد ميمى عبد الرازق المدير الفنى الجديد للنادى المصرى، جلسة خاصة مع لاعبى الفريق البورسعيدى، على هامش معسكر الفريق المقام بالكلية الحربية استعداداً لمواجهة البنك الأهلى فى الجولة قبل الأخيرة من عمر مباريات حسم بطولة الدورى.

ويلتقى المصرى مع البنك الأهلى فى الثامنة مساء السبت المقبل، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد الكلية الحربية.

وطالب عبد الرازق لاعبي الفريق البورسعيدي، بعدم التركيز في أي أزمات خارج الملعب خاصة بعد استقالة كامل أبو علي رئيس النادي من منصبه لظروف صحية خلال الأيام الأخيرة، مشدداً على ضرورة التعامل مع مباراتي، البنك الأهلي وحرس الحدود المتبقيتين في الدوري، على أنهما مباريات كؤوس لا تقبل إلا الفوز من أجل حسم المركز الرابع بالدوري ومصالحة الجماهير.

كان مجلس إدارة النادي المصري وجه الشكر للتونسي أنيس بوجلبان، بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق فى الجولة السابعة من عمر منافسات حسم بطولة الدوري، برباعية نظيفة، قبل أن يعين ميمي عبد الرازق مدرباً مؤقتاً للفريق في آخر جولتين من عمر الدوري، أمام البنك الأهلي وحرس الحدود.

ويحتل النادي المصري المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، خلف فريق البنك الأهلي صاحب المركز الرابع برصيد 37 نقطة، ويتبقى لكل فريق مباراتان فقط.