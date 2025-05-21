شكرا لقرائتكم خبر عن كأس عاصمة مصر.. الإسماعيلى ينتظر الفائز من سيراميكا وبتروجت فى نصف النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الإسماعيلى بقيادة تامر مصطفى، فى قيادة الدراويش للتأهل لنصف نهائى كأس عاصمة مصر بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبى، التى جمعتهما على استاد جهاز الرياضة فى إياب ربع النهائى.

نصف نهائى كأس عاصمة مصر

وينتظر الإسماعيلى الفائز من مواجهة سيراميكا وبتروجت التى ستقام بينهما فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على استاد بتروسبورت فى إياب دور ربع نهائى كأس عاصمة مصر.

وحقق فريق سيراميكا فوزا كبيرا على فريق بتروجيت باربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما فى ذهاب ربع نهائى كأس عاصمة مصر، على استاد المقاولون العرب.

نجح فريق الإسماعيلى فى الفوز على نظيره طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات لقاء العودة لحساب دور ربع النهائي في مسابقة كأس الرابطة المصرية "كأس عاصمة مصر" على استاد جهاز الرياضة العسكري.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية لحسم الفائز بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى، وكان لقاء الذهاب الإسماعيلى أمام طلائع الجيش قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين على استاد الإسماعيلية.