شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفاوض زد لإعارة كريستو أو رضا سليم ضمن صفقة العش والان مع تفاصيل الخبر

دخل مسئولو النادى الأهلى فى مفاوضات مكثفة مع نظرائهم فى نادى زد بشأن الحصول على خدمات مصطفى العش مدافع الفريق بشكل نهائى، وتحويل الإعارة إلى بيع نهائى، بعدما نجح اللاعب فى إثبات جدارته وأحقيته بارتداء قميص الأهلى.

وعرض مسئولو النادى الأهلى على نظرائهم فى زد للحصول على واحد من الثنائى رضا سليم ومحمد الضاوى كريستو، ضمن صفقة شراء مصطفى العش، سواء على سبيل البيع النهائى أو الإعارة، ويتم خصم القيمة من ضمن القيمة الإجمالية للصفقة.

ولا تزال المفاوضات جارية بين الأهلى وزد للوصول إلى اتفاق نهائى بشأن الحصول على خدمات العش بشكل نهائى قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية.

ويواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي التحضير لمباراته الختامية في مشواره بمسابقة الدوري المصري أمام فاركو يوم 28 مايو الجاري، باعتبارها مواجهة حسم الدوري، حيث يحتاج الفريق الأحمر للفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان الفوز بدرع الدوري للمرة الثالثة على التوالي ورقم 45 في تاريخه، حيث يرغب النادي الأهلي في تحقيق الفوز لضمان التتويج باللقب دون النظر على نتيجة مباراة بيراميدز وسيراميكا الختامية في الدوري.

ويعكف عماد النحاس المدير الفني المؤقت للأهلي، على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة البنك الأهلي الماضية، والتي تسببت في استقبال هدف وعدم الخروج بشباك نظيفة، كما كان الأهلي مهددا بفقدان الثلاث نقاط، حيث سجل الفريق الأحمر هدف الفوز في الدقيقة السادسة من عمر الوقت بدل الضائع.