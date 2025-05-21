شكرا لقرائتكم خبر عن المنيري يكشف سبب غياب إيجولا عن رحلة بيراميدز لمواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن سبب غياب النيجيري صديق إيجولا عن رحلة الفريق إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أوضح المنيري أن اللاعب شعر بآلام في الركبة خلال تدريب الأمس، وخضع لأشعة وتقرر معها بقائه في القاهرة من أجل إجراء تدريبات تأهيلية ليكون جاهزا لمباراة الإياب أمام صن داونز والمحدد لها يوم 1 يونيو باستاد الدفاع الجوي.

وتغادر بعثة بيراميدز اليوم الأربعاء من مطار القاهرة فى طريقها إلى جوهانسبرج على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادى، فى رحلة مدتها قرابة 10 ساعات حتى الوصول فى جوهانسبرج ومنها إلى بريتوريا التى تستضيف المباراة.

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونر الجنوب أفريقى فى الرابعة من مساء السبت 24 مايو على استاد لوفتس فيرسفيلد فى بريتوريا، قبل خوض مواجهة النهائى فى الثامنة من مساء يوم الأحد 1 يونيو على استاد الدفاع الجوى بالقاهرة.

وخرج النيجيري صديق أوجولا عن قائمة الفريق المسافرة إلى جنوب أفريقيا، بينما ضمت القائمة كل نجوم بيراميدز استعدادا لموقعة ذهاب نهائي دورى أبطال أفريقيا.

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامى - أحمد الشناوى - يوسف نادر - أحمد ميهوب

خط الدفاع: على جبر - كريم حافظ - محمد الشيبى - أحمد سامى - محمود مرعى - محمد حمدى - طارق علاء - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتى توريه - مصطفى فتحى - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدى - أحمد توفيق - رمضان صبحى - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتى - إبراهيم عادل

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدى - فيستون ماييلى