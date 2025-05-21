شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب ينتظر تحديد موعد معسكره المقبل للمشاركة فى دورة دولية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الجهاز الفني لمنتخب الشباب الوطني بقيادة أسامة نبيه، تحديد موعد انطلاق معسكره المقبل لخوض تحدٍ ودي جديد بعد مشاركته الأخيرة في بطولة أمم إفريقيا تحت 20 عامًا، التي أنهاها في المركز الرابع.

ويترقّب المنتخب معسكره التدريبي المقبل، المقرر انطلاقه في القاهرة، حيث سيشارك في دورة ودية دولية تضم منتخبات من العيار الثقيل مثل البرازيل وكولومبيا، إلى جانب المنتخب السعودي.

وتأتي هذه الدورة ضمن استعدادات المنتخب للاستحقاقات المقبلة وأهمها كأس العالم للشباب بتشيلي، ومن المتوقع أن تمنح الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني فرصة مثالية لاختبار العناصر الجديدة، وتصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال البطولة القارية.

المعسكر سيبدأ خلال الأيام المقبلة، على أن يتخلله ثلاث مباريات قوية تمنح اللاعبين الاحتكاك المناسب مع مدارس كروية متنوعة، لا سيما من أمريكا الجنوبية والكرة الخليجية.

وأكدت مصادر داخل الاتحاد أن الهدف الأساسي من هذه المشاركة هو تطوير الجوانب التكتيكية لدى اللاعبين، ورفع معدل الانسجام داخل المجموعة، تمهيدًا لتجهيز جيل قادر على تمثيل المنتخب الأول في المستقبل القريب.