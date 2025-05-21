شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل الاستعداد لمباراة حسم الدوري أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي التحضير لمباراته الختامية في مشواره بمسابقة الدوري المصري أمام فاركو يوم 28 مايو الجاري، باعتبارها مواجهة حسم الدوري، حيث يحتاج الفريق الأحمر للفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان الفوز بدرع الدوري للمرة الثالثة على التوالي ورقم 45 في تاريخه، حيث يرغب النادي الأهلي في تحقيق الفوز لضمان التتويج باللقب دون النظر على نتيجة مباراة بيراميدز وسيراميكا الختامية في الدوري.

ويعكف عماد النحاس المدير الفني المؤقت للأهلي، على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه خلال مباراة البنك الأهلي الماضية، والتي تسببت في استقبال هدف وعدم الخروج بشباك نظيفة، كما كان الأهلي مهددا بفقدان الثلاث نقاط، حيث سجل الفريق الأحمر هدف الفوز في الدقيقة السادسة من عمر الوقت بدل الضائع.