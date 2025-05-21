الامارات | «الشراع والتجديف الحديث» يدرس استضافة كأس آسيا 2025

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، في اجتماعه الدوري برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، بفوز وفد الشراع بـ11 ميدالية ملونة (ست ذهبيات وأربع فضيات وبرونزيتان)، والحصول على المركز الثاني في دورة الألعاب الخليجية الشاطئية الثالثة التي اختتمت أخيراً في العاصمة العمانية مسقط.

حضر الاجتماع، إلى جانب رئيس مجلس الإدارة، النائب الثاني للرئيس، الدكتورة نوال الحوسني، والأمين العام، محمد العبيدلي، والأعضاء: محمد الفلاحي ومحمد العليلي وسيف المهيري وخالد الشامسي.

وذكر اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، في بيان صحافي، أن مجلس إدارة الاتحاد، رحّب بمقترح استضافة وتنظيم بطولة كأس آسيا للشراع الحديث 2025، ووجّه الأمانة العامة بإخضاع المشروع لمزيد من الدراسة والتشاور، لتأكيد أمر الاستضافة من عدمه، كما ناقش البرنامج الزمني للفعاليات في عام 2025، وبرنامج المعسكرات التدريبية والمشاركة الخارجية المقبلة.