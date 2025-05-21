الامارات | مدرب العين: خسرنا 9 نقاط بسبب القرارات التحكيمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - xألقى مدرب فريق العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، باللوم على التحكيم في خروج فريقه من سباق المنافسة على البطاقات المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا (النخبة) لكرة القدم، مؤكداً أن فريقه يفترض أن يكون حالياً في المركز الثاني، لولا النقاط التي فقدها بسبب قرارات تحكيمية.

وقال خلال المؤتمر الصحافي، عقب التعادل السلبي أمام عجمان، وهي النتيجة التي أفقدته رسمياً فرصة الظهور في الموسم المقبل ببطولته الآسيوية المحببة: «كنا نستحق أن نكون حالياً في المركز الثاني، لولا النقاط التي فقدناها بسبب قرارات تحكيمية واضحة، فقدنا على الأقل تسع نقاط كانت كفيلة بوضعنا في مركز متقدم يؤهلنا للمشاركة في البطولة».

وأضاف: «بكل صراحة، خسرنا نحو تسع نقاط منذ أن توليت المهمة مع العين، بسبب إلغاء أهداف صحيحة، وركلات جزاء واضحة لم تُحتسب، هل هناك أحد يمكنه أن يشرح لي لماذا تحدث هذه القرارات بهذا الشكل؟ كم مرة فقدنا نقاطاً بسبب تلك الحالات؟ لم أشاهد شيئاً كهذا طوال مسيرتي في كرة القدم، لا أحب الحديث عن الحكام، لكن ما شاهدته يدفعني للحديث بصراحة».

وحول القرارات التحكيمية في مباراة عجمان، قال المدرب الصربي: «لقد سجّل ماتيو سانابريا، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، رغم صحة الهدف من وجهة نظري، كما أنني لا أفهم كيف لم تُحتسب لنا ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، حين تعرّض لابا كودجو لدفع واضح داخل منطقة الجزاء من مدافع عجمان، وهذه ليست المرة الأولى التي نتعرض فيها لمثل هذه القرارات غير الموفقة».

وواصل: «كانت لدينا نحو 29 محاولة هجومية على مرمى عجمان، وكان هناك تعمّد واضح لتأخير اللعب وإهدار الوقت، ما أثر في إيقاع المباراة. وبالطبع أضعنا ثلاث أو أربع فرص، لكننا سجلنا هدفاً واضحاً كان يجب أن يُحتسب».

وعن مصير المهاجم لابا كودجو مع الفريق، قال المدرب: «في الوقت الحالي، لابا لايزال مرتبطاً بعقد مع النادي حتى نهاية الموسم المقبل، وهذا هو ما يجب أن نتحدث عنه، فهو لاعب في صفوف العين حالياً».

في المقابل قال مدرب فريق عجمان، الصربي جوران توفيجدزيتش، إن «البركان» استحق الخروج بنقطة من ملعب العين، وأشار خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء إلى أن منافسهم كان مستحوذاً على المباراة من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة، لكن فريقه كان منظماً من الناحية الدفاعية.

وأضاف: «تركنا الكرة لفريق العين، وحاولنا إغلاق المساحات، وبعد ذلك صنعنا بعض الفرص من خلال الاعتماد على الهجمات المرتدة. لقد كانت تنقصنا اللمسة الأخيرة، وكان لافتاً المستوى العالي من العزيمة والطاقة الإيجابية لدى لاعبي فريقي».

. العين يخرج رسمياً من سباق المنافسة على البطاقات المؤهلة لدوري «آسيا النخبة»