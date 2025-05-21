الامارات | أحمد جشك: قضيت أجمل الأيام في ملعب كلباء.. الأشخاص طيبون والإدارة رائعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب فريق النصرـ أحمد جشك، أنه يملك ذكريات جميلة في ملعب كلباءـ عندما كان لاعباً في صفوف الفريق قبل الانتقال إلى النصر، مشيراً إلى أن فريقه نجح في تحقيق الأهم خلال المباراة التي جمعت النصر وكلباء، أول من أمس، ضمن الجولة 25 (قبل الأخيرة) من دوري المحترفين، وهو الفوز والنقاط الثلاث.

ونجح النصر في العودة من كلباء بالفوز 3-2 ليصعد إلى المركز السادس برصيد 38 نقطة، بينما ظل فريق كلباء في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

واعتمد مدرب النصر، الهولندي ألفريد شرودر، على أحمد جشك في مباراة كلباء ليعود إلى التشكيلة الأساسية، ويسهم بشكل كبير في تحقيق الفوز على فريقه السابق كلباء، وبشكل عام شارك جشك مع فريق النصر خلال الموسم الجاري في 17 مباراة، أحرز خلالها هدفاً واحداً، وكان أساسياً في مباريات الفريق في البطولة الخليجية التي خرج منها «العميد» من الدور قبل النهائي.

وقال أحمد جشك،= لـ«الإمارات اليوم»: «عرفنا كيف نتعامل مع المباراة، سواء في الشوط الأول بإحراز الأهداف، أم في الشوط الثاني الذي حاولنا خلاله الظهور بالشكل نفسه الذي ظهرنا به في الشوط الأول، لكن رغبة فريق كلباء في التعادل كانت كبيرة، ونجح في إحراز هدفين، وفي النهاية حصدنا النقاط الثلاث، وأبارك لفريقي الذي قدم مجهوداً كبيراً، وأتمنى التوفيق لفريق كلباء في المباريات المقبلة».

وعن ذكرياته السابقة مع فريق كلباء، قال جشك: «قضيت في ملعب كلباء أجمل الأيام، فالأشخاص هنا طيبون جداً، والإدارة في غاية الروعة، ولم يبخلوا عليّ بأي شيء، ومن حقي أن أشتاق إليهم، وأتذكر هذه الأيام الجميلة التي قضيتها في كلباء».

من جانبه، أكد مدرب النصر، الهولندي شرودر، أن فريقه حالفه التوفيق في أول المباراة، وبالتحديد في الدقائق الـ10 الأولى من المباراة، ونجح في تسجيل هدفين خلال 10 دقائق فقط.

وأضاف: «بين الشوطين، طلبت من اللاعبين أن نبدأ الشوط الثاني وكأن النتيجة هي التعادل السلبي، ولكن فريق كلباء نجح في إحراز هدف مبكر، وهو ما أدى إلى تراجع الفريق، ليحصل صاحب الأرض على الأفضلية الكاملة في الشوط الثاني، ولكن إذا نظرنا إلى الجانب الإيجابي في الشوط الثاني، سنجد أن لاعبي النصر استبسلوا، وحافظوا على النتيجة، رغم صعوبة المنافس».