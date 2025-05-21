الامارات | الوصل يقفز إلى الوصافة في الظهور الأخير لميلوش على «زعبيل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صعد فريق الوصل إلى وصافة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، إثر فوزه المثير على ضيفه بني ياس بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد زعبيل، أمس، ضمن منافسات الجولة 25، ليعزز بالتالي من حظوظه في حجز بطاقة مؤهلة إلى دوري أبطال آسيا «النخبة»، وذلك في الظهور الأخير للمدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش في استاد زعبيل، إذ ستنتهي علاقته مع «الإمبراطور» بنهاية الموسم الجاري، حيث سيلعب الوصل مباراة الجولة المقبلة (الأخيرة) أمام الشارقة على ملعب الأخير.

وقدم الوصل أداءً استحق عليه الانتصار، رفع به رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني، بانتظار نتيجة مواجهة الشارقة (45 نقطة) أمام خورفكان، غداً، بينما تجمد رصيد بني ياس عند 26 نقطة في المركز الـ11.

وجاءت البداية قوية لأصحاب الأرض، حيث تقدموا بهدف أول مبكر، أحرزه مدافع بني ياس جواو فيكتور بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 12.

وتعقّدت مهمة بني ياس أكثر، بعد أن أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه مدافعه حسن المحرمي (28)، بسبب اعتدائه على لاعب الوصل نيكولاس خمينيز بالمرفق.

وأضاف الوصل الهدف الثاني عبر لاعبه سياكا سيديبي (52)، ورغم النقص، نجح «السماوي» في تقليص الفارق عبر لاعبه لازار ماركوفيتش (60)، قبل أن يضيف الوصل الهدف الثالث بوساطة جواو فيكتور (87).

وتأزم موقف الضيوف أكثر بعد حصول سهيل النوبي على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 90+3، لتُصبح بذلك البطاقة الحمراء الرابعة التي يحصل عليها «السماوي» في آخر أربع مباريات، والسابعة منذ بداية الموسم، علماً بأنه يتصدر قائمة أكثر الفرق حصولاً على البطاقات الحمراء.

من جانبه، تجاوز شباب الأهلي مفاجآت ضيفه دبا الحصن، ونجح في تحقيق فوز مثير بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما على استاد راشد.

وعلى الرغم من البداية القوية التي شهدت هدفاً مبكراً في الدقيقة الخامسة عن طريق المهاجم بوجدان بلانيتش، فإن شباب الأهلي واجه تحديات كبيرة في اللقاء، أبرزها إهدار ركلتي جزاء، حيث تصدى الحارس المتألق عبدالله حسن لمحاولتين من سردار أزمون في الدقيقة 13، وماتيوس ليما في الدقيقة 37.

ونجح دبا الحصن في تسجيل هدف التعادل عن طريق هيثم جويني (32)، وأعاد سيرجيو داميان الأفضلية لأصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثاني (52)، إلا أن الضيوف واصلوا مفاجآتهم بهدف ثانٍ سجله بيير كوندي (65)، ليتعادل الفريقان مجدداً.

لكن شباب الأهلي تمكّن من إحراز هدف الانتصار بواسطة سلطان عادل (71)، ليرفع بذلك الفريق رصيده إلى 60 نقطة، بينما بقي دبا الحصن في المركز الـ13 برصيد 16 نقطة.

وفي مباراة ثالثة، قلب فريق البطائح الطاولة على مضيفه العروبة، وخرج بفوز ثمين بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما على استاد دبا، ورغم البداية القوية لأصحاب الأرض الذين بادروا بالتسجيل في الدقيقة 26 عبر سينيسا جولاسيك، فإن البطائح لم يستسلم، وأدرك التعادل عن طريق البرازيلي رافائيل بيريرا (50)، وتمكن من تعزيز التقدم بتوقيع ألفارو دي أوليفيرا (75)، قبل أن يسجل زميله عزيز جانيف الهدف الثالث (84).

ورفع البطائح رصيده إلى 27 نقطة في المركز الـ12، بينما تجمد رصيد العروبة عند 10 نقاط في المركز الأخير.