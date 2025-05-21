الامارات | 90 لاعباً من 23 دولة في بطولة دبي المفتوحة للشطرنج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق النسخة الـ25 من بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، يوم 27 الجاري، في مناسبة خاصة، إذ تحتفي بـ«اليوبيل الفضي» بمناسبة مرور 25 عاماً على انطلاقها، حيث تشهد مشاركة لافتة تضم 90 لاعباً من 23 دولة، ما يجعلها واحدة من أقوى وأشمل النسخ في تاريخ البطولة العريق.

وينظم البطولة نادي دبي للشطرنج والثقافة الذي حرص، منذ تأسيسها عام 1999، على رفع مستوى التنافس، وصناعة منصة إقليمية تستقطب نخبة لاعبي الشطرنج حول العالم.

من جهته، أكد رئيس نادي دبي للشطرنج والثقافة، خالد علي بن زايد الفلاسي، أنه «بفضل دعم القيادة الرشيدة، نحتفل اليوم بمرور 25 عاماً على إطلاق بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، التي بدأت بفكرة طموحة، وأصبحت اليوم حدثاً دولياً ينتظره اللاعبون من مختلف القارات، هذه البطولة تمثل فخراً للرياضة الإماراتية ولإمارة دبي، وتعكس التزامنا بتطوير الفكر والمهارات العقلية، ورعاية المواهب الشابة».

وأضاف: «ما يميز هذه النسخة هو جودة المشاركة الدولية، ومستوى التنظيم الذي نحرص على تطويره عاماً بعد عام، بفضل دعم قيادتنا الرشيدة، وتعاون الشركاء والرعاة».

وتحفل البطولة بمشاركة مجموعة من أهم الأسماء في عالم الشطرنج، أبرزهم الأستاذ الدولي الكبير، الهندي نيهال سيرين، المصنف ضمن أفضل لاعبي الجيل الجديد عالمياً، وشانت سارسجيان من أرمينيا، أحد أقوى اللاعبين الأوروبيين المعروفين بأسلوبهم الهجومي الصريح، إضافة إلى لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن.

من جانبها، تشارك المصنفة خامساً عالمياً بين سيدات الشطرنج، النجمة المجرية جول زوكا، للمرة الأولى في البطولة، وتُعد أبرز المرشحات لحصد لقب السيدات.

وفي المقابل، قال مدير البطولة، عثمان موسى، إن فعاليات البطولة ستمتد هذا العام من 27 الجاري إلى الخامس من يونيو المقبل، حيث يبدأ وصول المشاركين من خارج الدولة يومَي 25 و26 الجاري، ويكون الافتتاح في 27 من الشهر نفسه في الخامسة مساء، ويكون الختام في الخامس من يونيو، وتستمر البطولة هذا العام في تصنيفها إلى فئتين «إيه» و«بي»، بعد نجاح التجربة في العام الماضي.

وتابع عثمان موسى: «ستقام البطولة على النظام السويسري من تسع جولات، وزمن المباراة 90 دقيقة، مع إضافة 30 ثانية عن كل نقلة، وتبلغ قيمة مجموع الجوائز 52 ألف دولار أميركي.

على صعيد التحكيم، سيترأس الحكم الدولي الإماراتي، ماجد العبدولي، حكام البطولة، يساعده طاقم من الحكام الدوليين والمحليين، علماً بأنه سيتم بث مباريات بطولة الماستر على موقع النادي الإلكتروني، وكذلك عدد من المواقع الشطرنجية العالمية.