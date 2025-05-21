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الامارات | عودة ثلاثي يونايتد عشية نهائي «يوروبا ليغ»

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لندن - أ.ف.ب 0 تبليغ

  • الامارات | عودة ثلاثي يونايتد عشية نهائي «يوروبا ليغ» 1/2
  • الامارات | عودة ثلاثي يونايتد عشية نهائي «يوروبا ليغ» 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى مانشستر يونايتد دفعة معنوية جيدة عشية نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» في كرة القدم، بعودة الثلاثي الهولندي جوشوا زيرسكي، والبرتغالي ديوغو دالو، والفرنسي ليني يورو، إلى التمارين، أمس، ويلتقي يونايتد نظيره توتنهام في نهائي إنجليزي خالص في بلباو، اليوم، في الوقت الذي يسعى الفريقان لإنقاذ موسمهما.

وغاب زيرسكي عن المباريات الثماني الأخيرة إثر إصابته في وتر الركبة خلال مواجهة مضيفه نيوكاسل، في أبريل، وكذلك غاب دالو عن ست مباريات بسبب إصابة في ربلة الساق، في حين لم يشارك المدافع يورو في مباراة الجمعة، التي خسرها فريقه أمام تشلسي بهدف، بسبب مشكلات في القدم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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