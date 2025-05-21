الامارات | عودة ثلاثي يونايتد عشية نهائي «يوروبا ليغ»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى مانشستر يونايتد دفعة معنوية جيدة عشية نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» في كرة القدم، بعودة الثلاثي الهولندي جوشوا زيرسكي، والبرتغالي ديوغو دالو، والفرنسي ليني يورو، إلى التمارين، أمس، ويلتقي يونايتد نظيره توتنهام في نهائي إنجليزي خالص في بلباو، اليوم، في الوقت الذي يسعى الفريقان لإنقاذ موسمهما.

وغاب زيرسكي عن المباريات الثماني الأخيرة إثر إصابته في وتر الركبة خلال مواجهة مضيفه نيوكاسل، في أبريل، وكذلك غاب دالو عن ست مباريات بسبب إصابة في ربلة الساق، في حين لم يشارك المدافع يورو في مباراة الجمعة، التي خسرها فريقه أمام تشلسي بهدف، بسبب مشكلات في القدم.