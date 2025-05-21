شكرا لقرائتكم خبر عن راحة لجميع الفرق المشاركة فى بطولة أفريقيا للكؤوس لكرة اليد رجال وسيدات والان مع تفاصيل الخبر

تحصل جميع الفرق المشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد التى يستضيفها النادى الأهلى للرجال والسيدات خلال الفترة من 14 وحتى 23 مايو الجارى على راحة من المباريات قبل خوض النهائيات .

ومن المقرر أن يقام دورنصف النهائى غدا الخميس على أن يقام دور النهائى لتحديد اللقب بعد غدا الجمعة .

وتوج فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي مؤخرا بلقب السوبر الأفريقي لكرة اليد بالفوز على الترجي التونسي في النهائي على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادي الأهلي فرع الجزيرة، ليتأهل إلى بطولة العالم للأندية 2025 بمصر.

وأعلنت قنوات أون سبورت حصولها على حقوق بث مباريات بطولتي كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد للرجال والسيدات.