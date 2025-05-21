شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يهزم غزل المحلة 5-0 ويتوج بالدوري الـ13 فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 21 مايو 1976 توج النادى الأهلى بطلا للدورى للمرة الثالثة عشرة فى تاريخه، بعد فوزه على غزل المحلة ذهاباً وإياباً، وأقيمت مباراة العودة لتحديد بطل النسخة رقم "20" بين الأهلى حامل اللقب وبطل المجموعة الأولى مع ضيفه غزل المحلة بطل "1973" ومتصدر المجموعة الثانية، وكانت مباراة الذهاب قد أقيمت باستاد القاهرة أيضا قبل أربعة أيام وانتهت بفوز الأهلى بهدف سجله محمود الخطيب، وأكد الأهلى فوزه فى المباراة الأولى بفوز ساحق برباعية نظيفة سجلت فى شوط المباراة الثانى، الهدف الأول فى الدقيقة "47" برأسية الظهير الأيمن أحمد عبد الباقى من ركنية نفذها مصطفى عبده، الهدف الثانى فى الدقيقة "65" وسجله محمود الخطيب، والهدف الثالث فى الدقيقة "74" سجله مصطفى عبده، والهدف الرابع سجله بالتخصص محسن صالح فى الدقيقة "82".

واحتفظ الأهلى بدرع الدورى للعام الثانى على التوالى بعد فوزه بمجموع المباراتين "5/0"، ليحقق لقبه رقم "13" فى تاريخ المسابقة.

مثل الأهلى فى هذه المباراة: ثابت البطل، أحمد عبدالباقى، قائد الفريق حسن حمدى "الثابت"، مصطفى يونس " كدهة"، فتحى مبروك "مبروكيتى"، طاهر الشيخ "نترز" ( قرن شطة)، صفوت عبدالحليم، مختار مختار" أسكو"، مصطفى عبده "المجرى"، محمود الخطيب "الخطير"، عبدالعزيز عبدالشافى "زيزو".

مثل غزل المحلة: عبدالستار على، إبراهيم يوسف، الجميل، محمد السياجى (توتو)، إبراهيم حسين "الكابتن"، لطفى الشناوى، محمد مرعى، طارق السياجى، حمادة شفيق، السعيد عبدالجواد، عمر عبدالله (حنفى هليل).

أدار المباراة طاقم تحكيم من الإسكندرية مكون من الحكم أحمد بلال حكم ساحة، ويعاونه عبد الرءوف المرشدى، ورفاعى سرور.

وإجمالا توج الاهلى بـ154 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.

وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.

هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.