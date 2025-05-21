شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يطير إلى جنوب أفريقيا اليوم لمواجهة صن داونز فى نهائى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

تطير بعثة فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، إلى جنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء ، استعدادًا لمواجهة صن داونز فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن تتجه بعثة بيراميدز إلى جنوب أفريقيا على متن طائرة خاصة وفرها مجلس الإدارة، من أجل تسهيل المهمة على اللاعبين قبل لقاء صن داونز.

ويخوض الفريق تدريبات استشفائية فور الوصول إلى جنوب أفريقيا بعد رحلة سفر طويلة تستغرق ما يقرب من العشر ساعات، وحرص الجهاز الفنى على السفر قبل موعد المباراة بوقت كاف حتى يتأقلم اللاعبين على الأجواء.

ويؤدى بيراميدز تدريبين في بريتوريا، حيث سيكون الأول عصر الخميس، بملعب جامعة توكس، على أن يختتم الفريق تدريباته فى الثالثة عصر الجمعة على استاد لوفتس فيرسفيلد الذي تقام عليه المباراة النهائية.

وتقام مباراة الذهاب يوم 24 مايو فى ملعب لوفتس فيرسفيلد الساعة 4 مساء، على أن تقام مباراة الإياب يوم 1 يونيو في ملعب الدفاع الجوي الساعة 7 مساء.

ويدير السوداني محمود إسماعيل مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا، ويعاونه كل من محمد عبد الله وأحمد عبد الرازق من السودان والبوروندي باسيفيك ندابيها وينيمانا حكما رابعا وللفيديو الغاني دانيال لاريا ويعاونه ساليما موكانسانجا من رواندا وجابريال كامارا من السنغال.

أما مباراة الإياب يتولى إدارتها الصومالي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه كل من جيلبرت شيرويت وستيفان أونيانجو من كينيا، والحكم الرابع لويس ديجينيدو من بنين وللفيديو باملاك تيسيما من إثيوبيا، ويعاونه أحمد عبد العزيز من السودان، وكارين فومو أتشيمبونج من الكاميرون.