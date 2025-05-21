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ثروت سويلم: سننفذ حكم "كاس" حال القضاء بحصول بيراميدز على الدوري وليس الأهلي

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ثروت سويلم: سننفذ حكم "كاس" حال القضاء بحصول بيراميدز على الدوري وليس الأهلي

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القاهرة - سامية سيد - تحدث ثروت سويلم، المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، عن قرار التظلمات بشأن أزمة القمة. وقال ثروت سويلم في تصريحات تليفزيونية: "محمد شوقي عضو الأهلي أكد تأييد ناديه إلغاء الهبوط بسبب الإسماعيلي".

وأضاف: "سننفذ حكم المحكمة الدولية (كاس) حال القضاء بحصول بيراميدز على الدوري وليس الأهلي"، وتابع: "رابطة الأندية لم تجامل الأهلي بعدم خصم 3 نقاط من رصيده نهاية الموسم". وشدد: "مبررات الزمالك بانسحابه الموسم الماضي لم تكن ذات أهمية مثل الأهلي".

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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