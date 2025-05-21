شكرا لقرائتكم خبر عن حسام المندوه: اتفقنا مع عبد الله السعيد ويتبقى توقيع العقود مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، إنه تم الاتفاق مع عبد الله السعيد لاعب الفريق على كافة بنود التجديد مع اللاعب.

وأضاف المندوه خلال تصريحات تلفزيونية، أنه يتبقى توقيع العقود مع عبد الله السعيد لإسدال الستار على هذا الملف بشكل نهائي.

وكشف المندوه أنه لا توجد أزمة مع عبد الله السعيد في تجديد عقده مع نادي الزمالك، لافتاً إلى أن اللاعب اقترب من تجديد عقده ويتبقى فقط التوقيع على العقود.

وكان عبدالله السعيد انضم للزمالك يناير 2024، ووفقا لعقده يحصل أول ستة أشهر على مقابل مادي 6 ملايين جنيه، والموسم التالى يحصل على مقابل مادى 12 مليون جنيه، وحال مد العقد موسم آخر سيحصل خلاله عبد الله السعيد على مقابل مادى 13 مليون جنيه.

وكان عمرو الجناينى عضو لجنة التخطيط بنادى الزمالك قد عقد جلسة خلال ساعات الماضية مع عبد الله السعيد نجم الفريق لتجديد عقده الذى ينتهى آخر الموسم بعدما شهدت الساعات الماضية بعض الشد والجذب في هذا الملف.