شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 20 – 5 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 20 – 5 – 2025 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، الزمالك يرفض تظلم "زيزو" ويقرر تطبيق اللائحة الانضباطية عليه.

الزمالك يرفض تظلم "زيزو" ويقرر تطبيق اللائحة الانضباطية عليه

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، رفض التظلم المُقدم من أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مع تأييد العقوبات الانضباطية المُوقعة عليه خلال الفترة الأخيرة.

رابطة الاندية تعلن عقوبات الجولة السابعة من الدورى

أعلنت رابطة الاندية المصرية المحترفة عبر موقعها الرسمى عقوبات الجولة السابعة من المرحلة النهائية في الدوري المصرى الممتاز "دورى nile"

الأهلى يفوز على الزمالك 110-64 ويصعد لنهائي دورى سوبر السلة

فاز فريق سلة الأهلي على نظيره الزمالك بنتيجة 110-64 بالجولة الخامسة من نصف نهائي دورى السلة بالمباراة التى اقيمت بالصالة الرئيسية ببرج العرب بالاسكندرية.

تدعيم الدفاع قبل مونديال الأندية يتصدر أول جلسة رسمية بين الأهلى و ريفيرو

يترقب مسئولو الأهلي عقد جلسة خاصة مع الأسباني خوسيه ريفيرو الذي سيتولى تدريب الفريق خلفاً للسويسري مارسيل كولر ، ويرغب الأهلي في وضع النقاط على الحروف مع المدرب الأسباني الذي أنهى علاقته مؤخراً بنادي أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي وتم إقامة حفل وداع له ، ويناقش الأهلي مع المدرب الجديد ملف تدعيم دفاع المارد الاحمر قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية.

20 مليون جنيه عقوبة الانسحاب من الدوري في الموسم المقبل

استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة على استمرار العمل بنفس لائحة العقوبات الخاصة بالانسحاب من بطولة الدوري الممتاز خلال الموسم الكروي الجديد 2025/2024، والذي ينطلق في 15 أغسطس المقبل ويستمر حتى نهاية مايو.

عضو مجلس إدارة النادي الاسماعيلي يتقدم باستقالته من منصبه.. صورة

تقدم محمد جمال عضو مجلس إدارة النادي الاسماعيلي باستقالة مكتوبة للمدير التنفيذي للنادي منذ قليل اعتراضا علي انفراد نصر ابو الحسن رئيس النادي بالقرارات .

البنك الأهلى يهزم مودرن بهدف فيصل ويتأهل لنصف نهائي كأس عاصمة مصر

نجح فريق البنك الاهلى من التأهل الى نصف نهائي كأس عاصمة مصر عقب الفوز على مودرن سبورت 1-0 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد السلام ضمن مباريات إياب ربع نهائي البطولة.

تعرف على تطورات مفاوضات الأهلي مع زد لضم مصطفى العش نهائياً

عرض مسئولو النادي الأهلي على نظراؤهم في نادي زد الحصول على لاعب أو أكثر من الذين لا يشاركون مع الأهلي بشكل مُستمر من أجل انتقال مصطفى العش نهائياً للقلعة الحمراء بعد إنتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجاري.

الإسماعيلي يفوز على الطلائع ويتأهل إلى نصف نهائى كأس عاصمة مصر

نجح فريق الإسماعيلي فى الفوز على نظيره طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية، في المباراة التي جمعتهما حاليا ضمن منافسات لقاء العودة لحساب دور ربع النهائي في مسابقة كأس الرابطة المصرية "كأس عاصمة مصر" على استاد جهاز الرياضة العسكري.