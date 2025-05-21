شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطلب من عماد النحاس تجهيز تقرير فنى لـ ريفيرو عقب مواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

طلب مسئولو النادى الأهلي من عماد النحاس المدير الفنى المؤقت لفريق الكرة تجهيز تقرير فنى عن الفترة التى قضاها فى تدريب المارد الأحمر، لتسليمه للإسبانى خوسيه ريفيرو عقب مباراة فاركو المقبلة.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على استمرار عماد النحاس في منصب المدير الفني المؤقت للفريق في مباراة فاركو يوم 28 مايو الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مرحلة التتويج والأخيرة في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

ورغم اتفاق الأهلي مع الإسباني خوسيه ريفيرو على تدريب الفريق لمدة موسمين تبدأ مع نهاية الموسم الجاري، إلا أن إدارة الأهلي استقرت على استمرار النحاس فى منصبه، خاصة بعد النتائج الجيدة التي قدمها الفريق تحت قيادته ونجح من خلالها فى إحياء حظوظ الأهلي في التتويج ببطولة الدوري.

وحسمت إدارة الأهلي موقفها من بقاء النحاس في منصبه بالتأكيد على استمراره مديراً فنيا حتى نهاية بطولة الدوري، حفاظاً على استقرار وتركيز الفريق واللاعبين وعدم إدخال عنصر جديد قد يُشتت تركيز الفريق، على أن تبدأ مسيرة ريفيرو مع الفريق بعد نهاية الدوري خلال الموسم الجاري.

وقاد النحاس الأهلي للفوز في خمسة مباريات مُتنتالية على حساب بتروجت 3-2، وحرس الحدود 5-0، والمصري 4-2 وسيراميكا 1-0، والبنك الأهلي 2-1.

ورغم أن عماد النحاس تسلّم مهمة تدريب الأهلي في توقيت حرج للغاية وكانت حظوظ المارد الأحمر في التتويج بالدوري صعبة للغاية لصالح بيراميدز، إلا أن النحاس قاد الأهلي لحصد 15 نقطة بالفوز في 5 مباريات مُتتالية، واستعاد قمة الدوري مُستغلاً خسارة بيراميدز في مباراتي فاركو والبنك الأهلي على التوالي.

ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 55 نقطة ويحتاج الفوز أو التعادل مع فاركو المقرر لها الثامنة من مساء 28 مايو الجاري بإستاد القاهرة من أجل التتويج ببطولة الدوري رسميا.

فى سياق آخر، نجح فريق الأهلي في الاقتراب خطوة جديدة من لقب الدوري المصري الممتاز بهدف في الوقت بدل الضائع ضد البنك الأهلي، وفي المقابل تمسك بيراميدز بآماله فى اللقب، بفوزه على بتروجت (2-0)، ضمن الجولة ذاتها.

ويتبقى لكل فريق مباراة أخيرة، الأهلي ضد فاركو، وبيراميدز أمام سيراميكا، يوم الاربعاء 28 مايو الجاري فى الثامنة مساء.

ويحتاج النادي الأهلي للفوز فى الجولة الأخيرة أمام فاركو من أجل حسم لقب الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي، دون النظر لنتيجة مباراة بيراميدز وسيراميكا، ويرجع ذلك إلى تفوق النادي الأهلي على بيراميدز بفارق نقطتين.

أما حال تعادل بيراميدز مع سيراميكا فى الجولة الختامية فيكتفي الأهلي بالتعادل من أجل حسم لقب دوري نايل. وحال خسارة بيراميدز أمام سيراميكا فيُتوج النادي الأهلي بشكل رسمي بلقب المسابقة المحلية رقم 45 فى تاريخه.

أما إذا فاز بيراميدز فإنه يحتاج للانتصار بفارق 7 أهداف ليتفوق على منافسه (+7 للأهلي مقابل +1 لبيراميدز في الوقت الحالي).

وقد يؤدي فوز بيراميدز بفارق 6 أهداف، وتعادل الأهلي سلبيا مع فاركو، إلى اللجوء للبند الثالث من المادة 15 للائحة المسابقة، وهو عدد الأهداف التي سجلها كل فريق خارج أرضه، في مباريات المرحلة النهائية.

ويتوقف رصيد الفريق الأحمر حينها عند 55 نقطة.. وإذا خسر بيراميدز أو تعادل، يتوج الأهلي.. أما فوز بيراميدز فيمنحه اللقب رسميًا.