شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 20 – 5 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 20 – 5 – 2025 فى مقدمتها، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة السابعة من الدورى.

رابطة الاندية تعلن عقوبات الجولة السابعة من الدورى

أعلنت رابطة الاندية المصرية المحترفة عبر موقعها الرسمى عقوبات الجولة السابعة من المرحلة النهائية في الدوري المصرى الممتاز "دورى nile"

الزمالك يرفض تظلم "زيزو" ويقرر تطبيق اللائحة الانضباطية عليه

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، رفض التظلم المُقدم من أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مع تأييد العقوبات الانضباطية المُوقعة عليه خلال الفترة الأخيرة.

الأهلى يفوز على الزمالك 110-64 ويصعد لنهائي دورى سوبر السلة

فاز فريق سلة الأهلي على نظيره الزمالك بنتيجة 110-64 بالجولة الخامسة من نصف نهائي دورى السلة بالمباراة التى اقيمت بالصالة الرئيسية ببرج العرب بالاسكندرية.

20 مليون جنيه عقوبة الانسحاب من الدوري في الموسم المقبل

استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة على استمرار العمل بنفس لائحة العقوبات الخاصة بالانسحاب من بطولة الدوري الممتاز خلال الموسم الكروي الجديد 2025/2024، والذي ينطلق في 15 أغسطس المقبل ويستمر حتى نهاية مايو.

عضو مجلس إدارة النادي الاسماعيلي يتقدم باستقالته من منصبه.. صورة

تقدم محمد جمال عضو مجلس إدارة النادي الاسماعيلي باستقالة مكتوبة للمدير التنفيذي للنادي منذ قليل اعتراضا علي انفراد نصر ابو الحسن رئيس النادي بالقرارات .

البنك الأهلى يهزم مودرن بهدف فيصل ويتأهل لنصف نهائي كأس عاصمة مصر

نجح فريق البنك الاهلى من التأهل الى نصف نهائي كأس عاصمة مصر عقب الفوز على مودرن سبورت 1-0 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد السلام ضمن مباريات إياب ربع نهائي البطولة.

الإسماعيلي يفوز على الطلائع ويتأهل إلى نصف نهائى كأس عاصمة مصر

نجح فريق الإسماعيلي فى الفوز على نظيره طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية، في المباراة التي جمعتهما حاليا ضمن منافسات لقاء العودة لحساب دور ربع النهائي في مسابقة كأس الرابطة المصرية "كأس عاصمة مصر" على استاد جهاز الرياضة العسكري.