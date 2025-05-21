شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عبد الجواد: عبد الله السعيد خارج نهائى الكأس واقتربت نهاية مسيرته مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد أن عبد الله السعيد، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، سيكون خارج مواجهة فريقه أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر، المقرر لها يوم 5 من الشهر المقبل.

وأضاف عبد الجواد في تصريحات له لبرنامج ملعب أون، أن عبد الله السعيد لن يشارك مع الزمالك في نهائي كأس مصر، خاصة أن اللاعب قام بحجز تذاكر السفر إلى السعودية لأداء مناسك الحج.

وقال عبد الجواد: "عبد الله السعيد عقد جلسة مع عمرو الجنايني، وكان الاتفاق على التجديد موسمين، لكن مجلس الإدارة طلب أن يكون تفعيل الموسم الثاني بموافقة الطرفين، وهو ما أغضب السعيد بشدة ليصبح اللاعب على مقربة كبيرة من الرحيل عن الزمالك".