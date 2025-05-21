شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة: الجزار تلقى عرضا من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد خليل، رئيس نادي غزل المحلة، أن النادي الأهلي أبدى اهتمامه بضم عمرو الجزار مدافع الفريق من أجل ضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال وليد خليل في تصريحات عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "عمرو الجزار لديه عروض وأبرزها من الأهلي"، وأضاف: "محمد بن شرقي أيضا تلقى عروضا وبن حمودة كذلك لكننا لم نحسم أي شىء حتى الآن".

وكان مجلس إدارة غزل المحلة أعلن في وقت سابق، تعيين محمد عودة مديرا فنيا للفريق خلفا للمدرب القبرصى بابا فاسيليو، الذى تم توجيه الشكر له أمس عقب الهزيمة أمام الجونة برباعية.

وسبق وأكد الخليج 365 نجاح مسئولى نادي غزل المحلة فى التعاقد مع محمد عودة لتولى قيادة الفريق خلفا للمدرب القبرصى بابا فاسيليو، الذى تم توجيه الشكر له عقب الهزيمة من الجونة برباعية نظيفة.