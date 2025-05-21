شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يضع ملف تراخيص الأندية على مائدة اجتماعه المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إدراج ملف تراخيص الأندية ضمن جدول أعمال الاجتماع المرتقب مع الأندية المقرر عقده يوم الاثنين 2 يونيو 2025، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وذلك بحضور مجلس إدارة رابطة أندية القسم الأول وممثلي الأندية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار مناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المهمة المتعلقة بالموسم الرياضي الجديد والمواسم المقبلة، والتي تم التأكيد عليها خلال الاجتماع الأخير الذي جمع رئيس رابطة أندية القسم الأول بممثلي الأندية.

ومن أبرز الموضوعات المطروحة للنقاش، لائحة قواعد القيد للموسم الجديد، ومنظومة تراخيص الأندية، والتصور المقترح لمسابقات قطاعات الناشئين والشباب.

ويُعَد ملف تراخيص الأندية من أكثر الملفات أهمية، كونه مرتبطًا مباشرة بمعايير المشاركة في البطولات المحلية والقارية، فضلًا عن تحسين بيئة العمل الإداري والمالي والفني داخل الأندية، بما يواكب متطلبات الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم.

يُذكر أنه تم تأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر انعقاده يوم 20 مايو، إلى الموعد الجديد يوم 2 يونيو، بناءً على ما تم التوصل إليه في الاجتماع التنسيقي الأخير.