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جوميز يشكو الزمالك فى الفيفا بسبب 120 ألف دولار

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جوميز يشكو الزمالك فى الفيفا بسبب 120 ألف دولار

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القاهرة - سامية سيد - اشتكى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الفتح السعودي، نادي الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب عدم الحصول على باقى مستحقاته المالية منذ رحيله عن القلعة البيضاء.

وطلب جوميز الحصول على باقى مستحقاته وأفراد جهازه المعاون من نادي الزمالك والتي تبلغ 120 ألف دولار، قبل أن يقرر المدير الفني الرحيل وتولى قيادة الفتح السعودي.

جوميز تولى قيادة فريق الزمالك فى فبراير 2024، ورحل بعد 10 أشهر، حيث كانت مواجهة إنيمبا في نيجيريا بالجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية، هى الأخيرة له مع الفريق الأبيض.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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