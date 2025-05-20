الامارات | شباب الأهلي ينجو من كمين الحصن بـ «شخصية البطل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجاوز شباب الأهلي مفاجآت ضيفه دبا الحصن ونجح في تحقيق فوز مثير بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما على استاد راشد مساء اليوم الثلاثاء.

وعلى الرغم من البداية القوية التي شهدت هدفاً مبكراً في الدقيقة الخامسة عن طريق المهاجم بوجدان بلانيتش، فإن شباب الأهلي واجه تحديات كبيرة في اللقاء، أبرزها إهدار ركلتي جزاء، حيث تصدى الحارس المتألق عبدالله حسن لمحاولتين من سردار أزمون في الدقيقة 13، وماتيوس ليما في الدقيقة 37.

ونجح دبا الحصن في تسجيل هدف التعادل عن طريق هيثم جويني (32) وأعاد سيرجيو داميان الأفضلية لأصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثاني (52) إلا أن الضيوف واصلوا مفاجآتهم بهدف ثانٍ سجله بيير كوندي (65) ليتعادل الفريقان مجدداً.

لكن شباب الأهلي تمكّن من إحراز هدف الانتصار بواسطة سلطان عادل (71) ليرفع بذلك الفريق رصيده إلى 60 نقطة، بينما بقي دبا الحصن في المركز الـ13 برصيد 16 نقطة.