شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستقر على تسديد راتب يونيو لـ مارسيل كولر انتظارا لحل الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو النادى الأهلى على تسديد راتب شهر يونيو المقبل للسويسري مارسيل كولر المدير الفنى السابق للفريق على غرار ما حدث فى راتب شهر مايو، وذلك انتظاراً لحل الأزمة بشكل نهائى بموافقة المدرب على العمل فى الدوري السعودى.

وتلقى كولر عرضاً من أحد أندية الدوري السعودي لتدريبه خلال الفترة المقبلة، بعدما رحل المدرب السويسري عن الأهلي بشكل رسمي يوم 26 أبريل الماضي عقب الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

وانضم العرض السعودي إلى عروض خليجية أخرى تلقاها كولر من أندية إماراتية وقطرية، ويُفاضل بينها مع وكيل أعماله دينو لامبرتي وإن كان العرض السعودي هو الأكثر جدية.

ويُراقب الأهلي العروض المُقدمة لـ مارسيل كولر بهدف إنهاء أزمة مستحقات المدرب السويسري التي فرضت نفسها خلال الأيام الماضية، حيث طالب كولر بالحصول على باقي قيمة عقده (14 شهراً) بعدما قرر الأهلي توجيه الشكر له الشهر الماضي (أبريل 2025) وقبل إنتهاء عقده مع النادي في يونيو 2026.

فى الوقت نفسه، يرغب النادي الأهلي في الخروج من هذا المأزق بأقل الخسائر من خلال الاكتفاء بمنح كولر راتب شهري مايو الجاري ويونيو المقبل فقط دون منحه مستحقات أخرى، لكن ذلك سيتوقف على توقيع كولر عقد مع أى ناد جديد (حسب العقد الموقع بين كولر والأهلي)، وهو ما سيحدث إذا نجحت مفاوضات المدرب السويسري مع النادي السعودي أو أي نادً خليجي أخر بشرط أن يكون العقد الجديد براتب يساوي أو يزيد عما كان يتقاضاه كولر من الأهلي (250 ألف يورو شهرياً).

فى سياق آخر، نجح فريق الأهلي في الاقتراب خطوة جديدة من لقب الدوري المصري الممتاز بهدف في الوقت بدل الضائع ضد البنك الأهلي، وفي المقابل تمسك بيراميدز بآماله فى اللقب، بفوزه على بتروجت (2-0)، ضمن الجولة ذاتها.

ويتبقى لكل فريق مباراة أخيرة، الأهلي ضد فاركو، وبيراميدز أمام سيراميكا، يوم الاربعاء 28 مايو الجاري فى الثامنة مساء.

ويحتاج النادي الأهلي للفوز فى الجولة الأخيرة أمام فاركو من أجل حسم لقب الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي، دون النظر لنتيجة مباراة بيراميدز وسيراميكا، ويرجع ذلك إلى تفوق النادي الأهلي على بيراميدز بفارق نقطتين.

أما حال تعادل بيراميدز مع سيراميكا فى الجولة الختامية فيكتفي الأهلي بالتعادل من أجل حسم لقب دوري نايل.

وحال خسارة بيراميدز أمام سيراميكا فيُتوج النادي الأهلي بشكل رسمي بلقب المسابقة المحلية رقم 45 فى تاريخه.

أما إذا فاز بيراميدز فإنه يحتاج للانتصار بفارق 7 أهداف ليتفوق على منافسه (+7 للأهلي مقابل +1 لبيراميدز في الوقت الحالي).

وقد يؤدي فوز بيراميدز بفارق 6 أهداف، وتعادل الأهلي سلبيا مع فاركو، إلى اللجوء للبند الثالث من المادة 15 للائحة المسابقة، وهو عدد الأهداف التي سجلها كل فريق خارج أرضه، في مباريات المرحلة النهائية.

ويتوقف رصيد الفريق الأحمر حينها عند 55 نقطة.. وإذا خسر بيراميدز أو تعادل، يتوج الأهلي.. أما فوز بيراميدز فيمنحه اللقب رسميًا.