شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يفوز على الطلائع ويتأهل إلى نصف نهائى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الإسماعيلي فى الفوز على نظيره طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية، في المباراة التي جمعتهما حاليا ضمن منافسات لقاء العودة لحساب دور ربع النهائي في مسابقة كأس الرابطة المصرية "كأس عاصمة مصر" على استاد جهاز الرياضة العسكري.

وتأهل الإسماعيلي إلى مباراة نصف النهائي للبطولة وينتظر الفائز من بتروجت وسيراميكا. ولجأ الفريقلن إلى ركلات الجزاء الترجيحية لحسم الفائز بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي. وكان لقاء الذهاب الإسماعيلي أمام طلائع الجيش قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين على استاد الإسماعيلية.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله جمال.

في خط الدفاع: محمد إيهاب، محمد عمار، محمد نصر، عبد الله السعيد.

في خط الوسط: عبد الرحمن الدح، هشام محمد، محمد عبد السميع.

في خط الهجوم: مروان حمدي، نادر فرج، محمد خطاري.