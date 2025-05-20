شكرا لقرائتكم خبر عن ركلات الجزاء تحسم موقعة الإسماعيلي والطلائع بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الإسماعيلي سلبياً مع نظيره طلائع الجيش، في المباراة التي تجمعهما حاليا ضمن منافسات لقاء العودة لحساب دور ربع النهائي في مسابقة كأس الرابطة المصرية "كأس عاصمة مصر" على استاد جهاز الرياضة العسكري.

ويلجأ الفريقلن إلى ركلات الجزاء الترجيحية لحسم الفائز والمتأهل إلى دور نصف النهائي لكاس عاصمة مصر. وكان لقاء الذهاب الإسماعيلي أمام طلائع الجيش قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين على استاد الإسماعيلية.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله جمال.

في خط الدفاع: محمد إيهاب، محمد عمار، محمد نصر، عبد الله السعيد.

في خط الوسط: عبد الرحمن الدح، هشام محمد، محمد عبد السميع.

في خط الهجوم: مروان حمدي، نادر فرج، محمد خطاري.