شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يهزم مودرن بهدف فيصل ويتأهل لنصف نهائي كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق البنك الاهلى من التأهل الى نصف نهائي كأس عاصمة مصر عقب الفوز على مودرن سبورت 1-0 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد السلام ضمن مباريات إياب ربع نهائي البطولة.

أحرز هدف البنك الأهلى أسامة فيصل في الدقيقة 17 عقب اصطدام الكرة به داخل منطقة الجزاء أثناء محاولة محمود رزق مدافع مودرن سبورت الوصول للكرة قبل أن تسكن الشباك.

وجاء مجموع نتائج المباراتين 3-0 ذهابا وإيابا بين فريقى البنك الاهلى ومودرن سبورت وينتظر الفريق انتهاء مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس عاصمة مصر لتحديد مواجهات نصف النهائي.

وخاض فريق البنك الاهلى بقيادة طارق مصطفى المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى ..محمد أبو جبل.

خط الدفاع ..محمد عبد الغني، أمير مدحت، داو سيريل، الفا بوبكر كيتا.

خط الوسط ..سيرجي أكا، أحمد النادري، محمد بسيوني، أحمد مدبولي.

خط الهجوم .. أسامة فيصل، أحمد ياسر ريان.

بينما جاء تشكيل فريق مودرن سبورت بقيادة الجزائري عبد الحق بن شيخة كالتالى :

حراسة المرمى: كريم عماد.

خط الدفاع: محمود رزق، علي الفيل، أحمد أيمن منصور، علي فوزي.

خط الوسط: محمد هلال، أحمد يوسف، معتز زدام، محمد مسعد، عبد الرحمن شيكا.

الهجوم: حسام حسن.



