شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الاندية تعلن عقوبات الجولة السابعة من الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الاندية المصرية المحترفة عبر موقعها الرسمى عقوبات الجولة السابعة من المرحلة النهائية في الدوري المصرى الممتاز "دورى nile"وجاءت العقوبات كالتالى :

مباراة طلائع الجيش و إنبي :

إيقاف محمد سمير سعد علي لاعب فريق إنبي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف رضا سيد عبد الحكيم رمضان لاعب فريق إنبي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على نادي إنبي قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب تكرار تأخر نزول الفريق لأرض الملعب قبل بداية المباراة .

مباراة سموحة والاتحاد :

إيقاف محمد سعيد حسن عثمان لاعب فريق سموحة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمد سالم علي عبد القادر لاعب فريق سموحة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة غزل المحلة و الجونة :

إيقاف محمد أشرف عباس صالح لاعب غزل المحلة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف موري توريه لاعب فريق غزل المحلة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة الأهلي والبنك الأهلي :

إيقاف أسامة فيصل أحمد لاعب فريق البنك الاهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمود صابر محمد سرحان لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا :

إيقاف خالد صبحي أحمد أحمد زيد لاعب المصري مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف اتيد جيكو سامادو لاعب فريق المصري مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إيقاف فخري لاكاي لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب الطرد للعب العنيف.

مباراة فاركو وحرس الحدود :

توقيع غرامة مالية على نادي حرس الحدود قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب تكرار تأخر نزول الفريق لأرض الملعب قبل بداية المباراة.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري Nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.