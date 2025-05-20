شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر الأهلي ودجلة باشتراطات ولائحة نهائي كأس مصر للسيدات.. مستند والان مع تفاصيل الخبر

أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم ناديي الأهلي ووادي دجلة رسميًا بتعديل ملعب إقامة نهائي كأس مصر لكرة القدم النسائية للموسم الرياضي 2024-2025، حيث تقرر إقامة اللقاء يوم الجمعة 2025/5/23 على استاد الرسالة بدلًا من ملعب الإعلاميين.

وشدد الاتحاد في خطابه على ضرورة الالتزام بكافة الشروط واللوائح المنظمة للمباراة النهائية، والتي تشمل اعتماد نتيجة التعادل في الوقت الأصلي باللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد الفريق الفائز، وأحقية النادي صاحب الترتيب الأعلى في استضافة المباراة كمستضيف رسمي.

كما تضمن الخطاب ضرورة التنسيق الكامل مع مسؤولي الاتحاد بشأن تنظيم المباراة من حيث الترتيبات الأمنية والإدارية والتسويقية، وأكد أن التنظيم سيكون تحت الإشراف الكامل للاتحاد، مع منح الناديين تعليمات واضحة بشأن الزي الرسمي، وطريقة دخول الجماهير، وتواجد وسائل الإعلام.

ويُنتظر أن تشهد المباراة النهائية منافسة قوية بين الفريقين، في ظل سعي كل منهما للتتويج بلقب البطولة هذا الموسم.