حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 20 – 5 – 2025

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 20 – 5 – 2025 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، 20 مليون جنيه عقوبة الانسحاب من الدوري في الموسم المقبل

20 مليون جنيه عقوبة الانسحاب من الدوري في الموسم المقبل

استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة على استمرار العمل بنفس لائحة العقوبات الخاصة بالانسحاب من بطولة الدوري الممتاز خلال الموسم الكروي الجديد 2025/2024، والذي ينطلق في 15 أغسطس المقبل ويستمر حتى نهاية مايو.

الزمالك يرفض تظلم "زيزو" ويقرر تطبيق اللائحة الانضباطية عليه

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، رفض التظلم المُقدم من أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مع تأييد العقوبات الانضباطية المُوقعة عليه خلال الفترة الأخيرة.

تدعيم الدفاع قبل مونديال الأندية يتصدر أول جلسة رسمية بين الأهلى و ريفيرو

يترقب مسئولو الأهلي عقد جلسة خاصة مع الأسباني خوسيه ريفيرو الذي سيتولى تدريب الفريق خلفاً للسويسري مارسيل كولر ، ويرغب الأهلي في وضع النقاط على الحروف مع المدرب الأسباني الذي أنهى علاقته مؤخراً بنادي أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي وتم إقامة حفل وداع له ، ويناقش الأهلي مع المدرب الجديد ملف تدعيم دفاع المارد الاحمر قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية.

جلسة خلال ساعات بين عبد الله السعيد والجناينى وتفاصيل تدخل هانى شكرى فى الملف

يعقد عمرو الجناينى عضو لجنة التخطيط بنادى الزمالك جلسة خلال ساعات مع عبد الله السعيد نجم الفريق لتجديد عقده الذى ينتهى أخر الموسم بعدما شهدت الساعات الماضية بعض الشد والجذب في هذا الملف.

تعرف على تطورات مفاوضات الأهلي مع زد لضم مصطفى العش نهائياً

عرض مسئولو النادي الأهلي على نظراؤهم في نادي زد الحصول على لاعب أو أكثر من الذين لا يشاركون مع الأهلي بشكل مُستمر من أجل انتقال مصطفى العش نهائياً للقلعة الحمراء بعد إنتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجاري.

عضو مجلس إدارة النادي الاسماعيلي يتقدم باستقالته من منصبه.. صورة

تقدم محمد جمال عضو مجلس إدارة النادي الاسماعيلي باستقالة مكتوبة للمدير التنفيذي للنادي منذ قليل اعتراضا علي انفراد نصر ابو الحسن رئيس النادي بالقرارات .

الأهلى يفوز على الزمالك 110-64 ويصعد لنهائي دورى سوبر السلة

فاز فريق سلة الأهلي على نظيره الزمالك بنتيجة 110-64 بالجولة الخامسة من نصف نهائي دورى السلة بالمباراة التى اقيمت بالصالة الرئيسية ببرج العرب بالاسكندرية.