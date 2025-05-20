شكرا لقرائتكم خبر عن وائل القبانى يشيد بمعسكر الزمالك فى الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد وائل القباني، مدير الكرة بنادي الزمالك، بمعسكر الفريق الذي أُقيم في الإسماعيلية، في إطار الاستعداد لمباراة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال مدير الكرة في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك: "المعسكر كان مفيداً للفريق، والجهاز الفني حرص على تطبيق بعض الجوانب الخططية للمباريات المقبلة، بجانب العوامل النفسية، وتحفيز اللاعبين للفترة المقبلة، في ظل ارتباط الفريق بمواجهتي بتروجت وفاركو في الدوري، ولقاء بيراميدز في نهائي كأس مصر".

وأضاف وائل القباني: "الجهاز الفني استفاد بشكل كبير من المعسكر، ولا تفكير حالياً سوى في المباراة المقبلة أمام بتروجت".

وتابع مدير الكرة: "نحرص على تجهيز اللاعبين المصابين بأفضل صورة، ولا يوجد استعجال في عودة أي لاعب للتدريبات إلا بعد التأكد من تماثله للشفاء بنسبة 100%".

واختتم وائل القباني تصريحاته قائلاً: "زيارة كل من حسام المندوه أمين صندوق النادي، وأحمد سليمان، ومحمد طارق عضوي المجلس لمعسكر الفريق بالإسماعيلية، كان أمراً جيداً وانعكس بشكل إيجابي على اللاعبين، لشعورهم بتواصل الإدارة المستمر وتحفيزهم للفريق".

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت، المقررة يوم 24 مايو الجاري على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.