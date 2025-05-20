شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين الإسماعيلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الإسماعيلي وطلائع الجيش، في المباراة التي تجمعهما حاليا ضمن منافسات لقاء العودة لحساب دور ربع النهائي في مسابقة كأس الرابطة المصرية "كأس عاصمة مصر" على استاد جهاز الرياضة العسكري.

وكان لقاء الذهاب الإسماعيلي أمام طلائع الجيش قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين على استاد الإسماعيلية.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي..

حراسة المرمى: عبد الله جمال.

في خط الدفاع: محمد إيهاب، محمد عمار، محمد نصر، عبد الله السعيد.

في خط الوسط: عبد الرحمن الدح، هشام محمد، محمد عبد السميع.

في خط الهجوم: مروان حمدي، نادر فرج، محمد خطاري.