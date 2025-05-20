شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يتقدم على مودرن 1-0 في الشوط الأول بكأس عاصمة مصر .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق البنك الاهلى على نظيره مودرن سبورت بهدف دون رد في الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد السلام ضمن مباريات إياب ربع نهائي كأس عاصمة مصر.

وأحرز هدف التقدم لفريق البنك الاهلى عن طريق أسامة فيصل في الدقيقة 17 عقب اصطدام الكرة به داخل منطقة الجزاء أثناء محاولة محمود رزق مدافع مودرن سبورت الوصول الكرة قبل أن تسكن الشباك.

وشهدت أحداث الشوط سيطرة تامه من قبل لاعبو فريق مودرن سبورت حيث أبرز الكرات الخطيرة إنفراد محمد هلال بالمرمى ولكن محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الاهلى تصدى لها دون فعليه من قبل لاعبو البنك أثناء الـ45 دقيقة الأولى.

ويخوض فريق البنك الاهلى بقيادة طارق مصطفى المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى ..محمد أبو جبل.

خط الدفاع ..محمد عبد الغني، أمير مدحت، داو سيريل، الفا بوبكر كيتا.

خط الوسط ..سيرجي أكا، أحمد النادري، محمد بسيوني، أحمد مدبولي.

خط الهجوم .. أسامة فيصل، أحمد ياسر ريان.

بينما جاء تشكيل فريق مودرن سبورت بقيادة الجزائري عبد الحق بن شيخة كالتالى :

حراسة المرمى: كريم عماد.

خط الدفاع: محمود رزق، علي الفيل، أحمد أيمن منصور، علي فوزي.

خط الوسط: محمد هلال، أحمد يوسف، معتز زدام، محمد مسعد، عبد الرحمن شيكا.

الهجوم: حسام حسن.



