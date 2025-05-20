شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تخاطب أندية الدوري لوضع مقترحاتها على لائحة الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

طالبت رابطة الأندية المحترفة من أندية الدوري الممتاز بسرعة البدء في تحضير مقترحاتها، حوّل لائحة الموسم الجديد والانتهاء منها قبل 18 يونيو المقبل.

الرابطة شددت في مخاطبتها للأندية على أهمية المشاركة الفعالة من جميع الأندية لضمان إعداد لائحة متكاملة، تعكس تطلعات الموسم الجديد، وتتناسب مع تطور المنافسات المحلية.

ومن المتوقع أن تتضمن المقترحات تعديلات في اللوائح التنظيمية، شروط قيد اللاعبين، ما يمهد لانطلاقة أكثر احترافية للموسم القادم، ويأتي هذا التحرك من الأندية في إطار السعي لضمان العدالة والشفافية في تنظيم جدول المسابقة، وتفادي تكرار أزمات سابقة أثارت الجدل بين الجماهير والأجهزة الفنية.

وعقدت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اجتماعا الاحد الماضي بأحد فنادق القاهرة مع رؤساء ومندوبى أندية الدورى الممتاز لمناقشة تصورات الدورى الجديد ، وجاء هذا الاجتماع في توقيت حاسم، حيث تسعى الرابطة إلى بلورة رؤية واضحة بشأن نظام المسابقة وعدد جولاتها وتوقيتاتها.

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة انتهاء مسابقة الدورى المصرى الممتاز للموسم الجارى 2024 - 2025 يوم 31 مايو الجارى بشكل رسمى.