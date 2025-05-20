شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض تظلم "زيزو" ويقرر تطبيق اللائحة الانضباطية عليه والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، رفض التظلم المُقدم من أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مع تأييد العقوبات الانضباطية المُوقعة عليه خلال الفترة الأخيرة.

وجاء قرار مجلس إدارة النادي الزمالك عقب جلسة الاستماع والتحقيق التي خضع لها اللاعب، بناءً على طلبه، والتي شهدت تبريره للأخطاء التي ارتكبها، من غياب عن التدريبات وغيرها، دون أي سند مقنع.

وتقرر تنفيذ كافة العقوبات الانضباطية المُوقعة على اللاعب، بناءً على تصرفاته الأخيرة، طبقاً للائحة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.