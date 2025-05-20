شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي المقاولون: محمد صلاح هنأنا بالعودة للدوري وتجربة المحترفين جرس إنذار والان مع تفاصيل الخبر

تحدث محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، عن تفاصيل رحلة العودة إلى دوري الأضواء والشهرة، بعد موسم واحد فقط خاضه المقاولون في دوري المحترفين.

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وقال محسن صلاح في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: اسم النادي كان على المحك، الأمر كان صادماً بعد الهبوط كان قاسياً، ولكن الحمد لله كان عندنا وعد لإدارة شركة المقاولون بالعودة في خلال موسم واحد فقط، وهذا كان أمراً بالغ الصعوبة، بدأنا التخطيط لدوري المحترفين، وصنعنا فريق جديد، ووصلنا إلى قوام فريق نافس وصعد في موسم واحد فقط.

أضاف رئيس المقاولون: واجهتنا الكثير من العقبات دوري طويل 38 جولة، طوال المسابقة كان الفارق نقطة أو نقطتين بين فرق القمة، كان هناك شراسة كبيرة في المنافسة.

واصل: الموسم الذي خضناه في دوري المحترفين، لمبة حمراء أرجو ألا تتكرر مرة أخرى، تعلمنا كيف نختار اللاعبين والمدرب، الخبرات أهم من الأسماء والإمكانيات الفعلية هي التي تحقق النجاح.

أكمل: من الظلم اعتبار محمد صلاح لاعب كرة قدم كل إمكانياته في قدمه فقط، ولكن إمكانياته في عقله قبل قدمه، اختار المجد والشهرة بالتجديد مع ليفربول وتعامل بشكل احترافي، وشخصيته هي من صنعت هذه المعجزة، وأوجه له التحية والشكر ودائماً يراعي المقاولون ويتابعه وهنأنا بعد بعد العودة للممتاز.