شكرا لقرائتكم خبر عن رنا راضي أفضل لاعبة فى مباراة الأهلي وفاب الكاميروني فى الكؤوس الأفريقية لسيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

حصلت رنا راضي لاعبة فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي على لقب أفضل لاعبة فى مباراة فوز فريقها على فاب الكاميروني بنتيجة 36-25 في إطار ربع نهائي بطولة الكؤوس الأفريقية التي يستضيفها النادي الأهلي ، ليتأهل إلى نصف النهائى.

تأهل فريق سيدات كرة اليد بنادى فاب الكاميرونى بالفوز علي نظيره البنك الأهلى بنتيجة 22-19 فى ختام دور المجموعات.

وحقق الأهلى العلامة الكاملة فى الدور الأول بعدما فازعلي نظيره بريميرو الأنجولى بنتيجة 25-22 فى ثالث مواجهاته ، بعد الفوز على أبيدجان الإيفواري بنتيجة 38-21 في ثانى مواجهاته، بعد الفوز على بطل الكاميرون فى افتتاح مشواره 39 -20.

وخسر فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي أمام بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة 25-14 في نهائي السوبر الأفريقي.

وتأهل فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي إلى النهائي، بالفوز على نظيره جمعية الساحل التونسى بنتيجة 26-23 فى نصف نهائى بطولة السوبر الأفريقى.

وفشل فريق سيدات يد الأهلى في حصد لقب السوبر ، على الرغم من موسم شهد تحقيق سلسلة ألقاب السوبر المحلى والدورى وكأس مصر هذا الموسم.