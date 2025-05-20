شكرا لقرائتكم خبر عن رنا راضي أفضل لاعبة فى مباراة الأهلي وفاب الكاميروني فى الكؤوس الأفريقية لسيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالثلاثاء، 20 مايو 2025 08:22 م
حصلت رنا راضي لاعبة فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي على لقب أفضل لاعبة فى مباراة فوز فريقها على فاب الكاميروني بنتيجة 36-25 في إطار ربع نهائي بطولة الكؤوس الأفريقية التي يستضيفها النادي الأهلي ، ليتأهل إلى نصف النهائى.
تأهل فريق سيدات كرة اليد بنادى فاب الكاميرونى بالفوز علي نظيره البنك الأهلى بنتيجة 22-19 فى ختام دور المجموعات.
وحقق الأهلى العلامة الكاملة فى الدور الأول بعدما فازعلي نظيره بريميرو الأنجولى بنتيجة 25-22 فى ثالث مواجهاته ، بعد الفوز على أبيدجان الإيفواري بنتيجة 38-21 في ثانى مواجهاته، بعد الفوز على بطل الكاميرون فى افتتاح مشواره 39 -20.
وخسر فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي أمام بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة 25-14 في نهائي السوبر الأفريقي.
وتأهل فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي إلى النهائي، بالفوز على نظيره جمعية الساحل التونسى بنتيجة 26-23 فى نصف نهائى بطولة السوبر الأفريقى.
وفشل فريق سيدات يد الأهلى في حصد لقب السوبر ، على الرغم من موسم شهد تحقيق سلسلة ألقاب السوبر المحلى والدورى وكأس مصر هذا الموسم.
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