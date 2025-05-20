الترجي التونسي يضرب موعدا مع الزمالك في نصف نهائي الكؤوس الأفريقية لليد

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ضرب فريق الترجي التونسي لكرة اليد موعدا مع الزمالك في نصف نهائي بطولة الكؤوس الأفريقية التي يستضيفها النادي الأهلي بالفوز علي وداد سمارة المغربي 34-26 .

فاز فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك على نظيره ريد ستار الإيفواري بنتيجة 40 - 21 في إطار ربع نهائي بطولة الكؤوس الأفريقية التي يستضيفها النادي الأهلي خلال الفترة من 14 و حتي 23 مايو الجاري ، ليتأهل إلى نصف النهائى .

ونجح الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول الزمالك بالفوز على جى إس كي الكونغولي بنتيجة 33-13 في ثانى مبارياته، بعدما فاز على فاب الكاميروني بضربة البداية الأربعاء بنتيجة 27-18 قبل أن يهزم منتدى درب سلطان المغربى 36- 20 ثم الفوز علي وداد سمارة المغربي بنتيجة 34-18 .

وحصد فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك المركز الثالث والميدالية البرونزية للسوبر الأفريقي بالفوز على درب سلطان المغربي بنتيجة 41-20.