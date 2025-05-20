شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفوز على الزمالك 110-64 ويصعد لنهائي دورى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق سلة الأهلي على نظيره الزمالك بنتيجة 110-64 بالجولة الخامسة من نصف نهائي دورى السلة بالمباراة التى اقيمت بالصالة الرئيسية ببرج العرب بالاسكندرية.

وسيطر الاهلى على فترات المباراة وجاءت نتيجة الفترات كالتالى.

الفترة الاولى 14-13. للزمالك

الفترة الثانية 51-27 للاهلى

الفترة الثالثة 79-43. للاهلى

الفترة الرابعة. 110-64 للأهلي

وجاء فوز الأهلي لتصبح نتيجة الجولات 3-2 للأهلى وبالتالى يصعد الفريق الأحمر للدور التالى.

وبذلك يلتقى الاهلى مع الاتحاد السكندرى فى الدور النهائي، بعد أن تأهل زعيم الثغر على حساب سبورتنج

وتشهد المباريات حضور جماهيرى بعدد 2000 مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية على حضور 2000 مشجع في المباراة الواحدة، بواقع 1000 مشجع لكل فريق، في مواجهتي نصف النهائي.