شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفي يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الطلائع في كأس العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تامر مصطفي المدير الفني للاسماعيلي ، تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش ، في لقاء العودة لحساب دور ربع النهائي في مسابقة كأس الرابطة المصرية "كأس عاصمة مصر" على ستاد جهاز الرياضة العسكري.

كان لقاء الذهاب الإسماعيلي أمام طلائع الجيش قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين على ستاد الإسماعيلية.

وجاء تشكيل الاسماعيلي كالتالي ..



حراسة المرمى:عبدالله جمال

في خط الدفاع:محمد إيهاب، محمد عمار، محمد نصر، عبدالله السعيد

في خط الوسط:عبدالرحمن الدح، هشام محمد، محمد عبدالسميع

في خط الهجوم:مروان حمدي، نادر فرج، محمد خطاري