شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم فاب الكاميروني 36 - 25 ويتأهل لنصف نهائى الكئوس الأفريقية لسيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي على نظيره فاب الكاميروني بنتيجة 36-25 في إطار ربع نهائي بطولة الكؤوس الأفريقية التي يستضيفها النادي الأهلي ، ليتأهل إلى نصف النهائى، لمواجهة جمعية الساحل التونسي .

تأهل فريق سيدات كرة اليد بنادى فاب الكاميرونى بالفوز علي نظيره البنك الأهلى بنتيجة22-19 فى ختام دور المجموعات.

و حقق الأهلى العلامة الكاملة فى الدور الأول بعدما فازعلي نظيره بريميرو الأنجولى بنتيجة 25-22 فى ثالث مواجهاته ، بعد الفوز على أبيدجان الإيفواري بنتيجة 38-21 في ثانى مواجهاته، بعد الفوز على بطل الكاميرون فى افتتاح مشواره 39 -20.

وخسر فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي أمام بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة 25-14 في نهائي السوبر الأفريقي.

وتأهل فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي إلى النهائي، بالفوز على نظيره جمعية الساحل التونسى بنتيجة 26-23 فى نصف نهائى بطولة السوبر الأفريقى.

وفشل فريق سيدات يد الأهلى في حصد لقب السوبر، على الرغم من موسم شهد تحقيق سلسلة ألقاب السوبر المحلى والدورى وكأس مصر هذا الموسم.