شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادى يمنح لاعبى الزمالك راحة من التدريبات غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة أيمن الرمادي، منح اللاعبين راحة من التدريبات غداً الأربعاء بعد ختام معسكر الفريق بالإسماعيلية مساء اليوم الثلاثاء.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل على ملعب النادي، في إطار الاستعدادا للقاء بتروجت المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر له السبت المقبل.

واختتم الزمالك معسكره مساء اليوم الثلاثاء بالإسماعيلية، وخاض الفريق تدريبه الأخير في المعسكر مساء اليوم على ملعب ستاد هيئة قناة السويس، قبل أن ينهي الزمالك معسكره ويغادر الإسماعيلية.

وحرص الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي على استغلال المعسكر المغلق في تجهيز اللاعبين فنياً للمباراة المقبلة أمام بتروجت، وتطبيق بعض الجوانب الخططية مستغلاً فترة التوقف وعدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية.

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت، المقررة يوم 24 مايو الجاري على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.