شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب الترسانة يستضيف نهائي كأس مصر للسيدات بين الأهلي ووادي دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم نقل المباراة النهائية لكأس مصر لكرة القدم النسائية ، والتي تجمع بين سيدات الأهلي وسيدات وادي دجلة، إلى ملعب نادي الترسانة بدلًا من إقامتها في ملعب الإعلاميين كما كان مقررًا في السابق.

ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم الجمعة الموافق 23 مايو الجاري، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

يُذكر أن الفريقين قدّما مشوارًا مميزًا في البطولة هذا الموسم، ومن المتوقع أن تكون المباراة قوية ومثيرة بين عملاقي الكرة النسائية في مصر.

وحقق فريق كرة القدم النسائية بنادى وادى دجلة بقيادة الجنوب إفريقية شيلين بوسين، فوزًا صعبًا على نظيره نادي زد بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما فى نصف نهائي كأس مصر للكرة النسائية.

بينما اننتصر النادي الأهلي على نظيره مسار بضربات الجزاء الترجيحية، بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي، وأهدر الأخير ضربتين عن طريق فيونا نابوليمبي وحلا مصطفى.