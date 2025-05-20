شكرا لقرائتكم خبر عن عودة أبوجبل لحراسة مرمى البنك الأهلى أمام مودرن بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلى عن التشكيل الاساسى للفريق لمواجهة مودرن سبورت بعد قليل على ستاد القاهرة ضمن مباريات إياب ربع نهائي كأس عاصمة مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي :

حراسة المرمى ..محمد أبو جبل.

خط الدفاع ..محمد عبد الغني، أمير مدحت، داو سيريل، الفا بوبكر كيتا.

خط الوسط ..سيرجي أكا، أحمد النادري، محمد بسيوني، أحمد مدبولي.

خط الهجوم .. أسامة فيصل، أحمد ياسر ريان.

ويجلس على مقاعد البدلاء ..عبد العزيز البلعوطي، محمد فتحي، إسحاق يعقوبو، خالد عبد الشافي، سيد نيمار، مصطفى طارق، أحمد سعيد، جريندو، الغانى ياو أنور.