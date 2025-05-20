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عودة أبوجبل لحراسة مرمى البنك الأهلى أمام مودرن بكأس عاصمة مصر

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عودة أبوجبل لحراسة مرمى البنك الأهلى أمام مودرن بكأس عاصمة مصر

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القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلى عن التشكيل الاساسى للفريق لمواجهة مودرن سبورت بعد قليل على ستاد القاهرة ضمن مباريات إياب ربع نهائي كأس عاصمة مصر. 

وجاء التشكيل على النحو التالي : 

حراسة المرمى ..محمد أبو جبل.

خط الدفاع ..محمد عبد الغني، أمير مدحت، داو سيريل، الفا بوبكر كيتا.

خط الوسط ..سيرجي أكا، أحمد النادري، محمد بسيوني، أحمد مدبولي.

خط الهجوم .. أسامة فيصل، أحمد ياسر ريان.

ويجلس على مقاعد البدلاء ..عبد العزيز البلعوطي، محمد فتحي، إسحاق يعقوبو، خالد عبد الشافي، سيد ، مصطفى طارق، أحمد سعيد، جريندو، الغانى ياو أنور.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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