شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل التصعيد ضد إعلان اتصالات ويقدم شكوى لرئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

واصل مجلس إدارة نادي الزمالك خطواته للتعامل مع الإعلان المسيء للنادي وجماهيره من أجل حفظ حقوق النادي، حيث تقدم مجلس الإدارة اليوم الثلاثاء بشكوى إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ضد إحدى شركات الاتصالات بسبب هذا الإعلان.

كما تقدم نادي الزمالك اليوم أيضاً بشكوى ضد نفس الشركة إلى عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، نظراً للضرر الذي لحق بالزمالك وجماهيره من هذا الإعلان الذي قوبل بعاصفة من الرفض والاستنكار من جماهير الزمالك التي تصدت بقوة لمثل هذه التصرفات الصبيانية التي من شأنها زيادة التعصب والروح غير الرياضية بين جماهير الكرة المصرية بشكل عام.

وسبق وتقدم نادي الزمالك ببلاغ إلى النائب العام ضد إحدى شركات الاتصالات، والشركة المنفذة للإعلان، كما سبق وتقدم نادي الزمالك بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد نفس إحدى شركات الاتصالات والشركة المنفذه للإعلان.