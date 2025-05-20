شكرا لقرائتكم خبر عن حسين عبد اللطيف والشربيني يسلمان تقاريرهما الفنية والإدارية للجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أعقاب مشاركة منتخب مصر تحت 16 سنة في بطولة الاتحاد الأوروبي للتطوير التي أقيمت في بولندا خلال الفترة من 13 إلى 18 مايو، قام كل من حسين عبد اللطيف المدير الفني للمنتخب، وحمادة الشربيني رئيس البعثة وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بتقديم تقارير مفصلة حول المشاركة الفنية والإدارية في البطولة.

وشملت التقارير تقييمًا شاملًا لأداء اللاعبين في المباريات الثلاث التي خاضها المنتخب، حيث حقق المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وجاءت نتائجه كالتالي: الفوز على كندا بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي، الخسارة أمام بولندا بركلات الترجيح بعد تقدم حتى الدقائق الأخيرة، ثم الفوز المثير على إيرلندا (3-2) في الجولة الختامية.

وأشاد الشربيني في تقريره بـ"الانضباط والجدية" التي ظهر بها اللاعبون خلال أول تجربة خارجية لهم، معتبرًا أن المشاركة كانت "مليئة بالمكاسب الفنية والخبرات الدولية التي ستفيد اللاعبين مستقبلاً".

فيما قدم عبد اللطيف تحليلاً تفصيليًا لأداء كل لاعب وملاحظات على الجوانب التكتيكية والبدنية، بالإضافة إلى توصيات لتطوير أداء المنتخب في المعسكرات والمشاركات المقبلة.

يُذكر أن بعثة المنتخب ضمت 30 فردًا من بينهم 22 لاعبًا، وعدد من الكوادر الفنية والإدارية والطبية، في تجربة تمثل خطوة مهمة ضمن برنامج تطوير المواهب الشابة في الكرة المصرية.