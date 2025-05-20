شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد المركز الأول وكأس البطولة الأفريقية للشطرنج بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد المنتخب المصري للشطرنج المركز الأول وكأس البطولة الأفريقية للشطرنج للسيدات والرجال برصيد 4 ميداليات متنوعة خلال المنافسات التي أقيمت في القاهرة خلال الفترة من 13 إلى 20 مايو الجاري بمشاركة 17 دولة.

وحصد منتخب الفراعنة على 4 ميداليات من أصل 6 ميداليات إجمالي ميداليات البطولة بواقع ميدالية ذهبية وميدالية فضية و2 ميدالية برونزية فيما جاءت الجزائر في المركز الثاني برصيد ميدالية ذهبية وفضية.

وجاءت ميداليات الفراعنة من نصيب الأستاذ الدولي الكبير باسم أمين الذي حصد الميدالية الفضية في بطولة إفريقيا الفردية المفتوحة للشطرنج 2025 كما فاز الأستاذ الدولي الكبير أحمد عدلي بالميدالية البرونزية في بطولة إفريقيا الفردية المفتوحة للشطرنج 2025.

كما حصل على المركز الرابع الأستاذ الدولي حامد وفا وحصل على المركز الخامس الأستاذ الاتحادي ماركو فادي والمركز السادس الأستاذ الاتحادي ديفيد جورج والمركز السابع الأستاذ الدولي محمد عزت والأستاذ الدولي الكبير أدهم فوزي في المركز الثامن.

وحصل الثنائي أحمد عدلي وحامد وفا على تذكرة التأهل لكأس العالم 2025.

وعلى صعيد منافسات السيدات حصلت الأستاذة الدولية الكبيرة شروق وفا على المركز الأول والميدالية الذهبية وذلك للمرة الخامسة في تاريخها فيما كانت الميدالية البرونزية من نصيب جنا محمد زكي التي حصلت على لقب أستاذة دولية وفي المركز الرابع جاءت الأستاذة الدولية الكبيرة شاهندة وفا وفي المركز الخامس ديما علاء وفي المركز السادس الأستاذة الدولية جوي روماني.

وشارك في منافسات البطولة الأفريقية للشطرنج للرجال والسيدات 17 دولة والمؤهلة لكأس العالم للشطرنج كل من الجزائر، المغرب، تونس، السودان، ليبيا، كوت ديفوار، الكاميرون، كينيا، مدغشقر، موريشيوس، جنوب أفريقيا، السنغال، الصومال، أوغندا، زامبيا، زيمبابوي بجانب مصر الدولة المستضيفة للحدث.

وشاركت مصر في منافسات البطولة الأفريقية بقائمة تضم 10 لاعبين بواقع 5 لاعبين و5 لاعبات وهم باسم أمين، أحمد عدلي، أدهم فوزي، ديڤيد جورج، حامد وفا، شروق وفا، شاهندة وفا، جوي روماني، جنى محمد زكي، ديمة علاء، بجانب مشاركة نحو 25 لاعب مصري في المنافسات للمنافسة على الألقاب الفردية.