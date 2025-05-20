شكرا لقرائتكم خبر عن تدعيم الدفاع قبل مونديال الأندية يتصدر أول جلسة رسمية بين الأهلى و ريفيرو والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو الأهلي عقد جلسة خاصة مع الأسباني خوسيه ريفيرو الذي سيتولى تدريب الفريق خلفاً للسويسري مارسيل كولر ، ويرغب الأهلي في وضع النقاط على الحروف مع المدرب الأسباني الذي أنهى علاقته مؤخراً بنادي أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي وتم إقامة حفل وداع له ، ويناقش الأهلي مع المدرب الجديد ملف تدعيم دفاع المارد الاحمر قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية.

تضع إدارة الأهلي تدعيم الدفاع علي رأس أولويات الموسم الجديد في ظل التراجع الكبير في مستوي بعض اللاعبين والنقص الذي سوف يتسبب فيه رحيل بعض اللاعبين مثل رامي ربيعه الذي اقترب من الرحيل بسبب عدم تجديد عقده.

دفاع الأهلي يعاني في الفترة الماضي بسبب الإصابات وتراجع مستوي بعض اللاعبين مثل المغربي أشرف داري الذي تكررت إصابته أكثر من مرة ولم يتبقي سوي ياسر إبراهيم الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي ولكنه اتفق علي كافة بنود عقده الجديد.

النقص العددي في الدفاع جعل إدارة الأهلي تفاوض عدد من اللاعبين لتدعيم الدفاع الأحمر في الموسم الجديد وتحديدا قبل المشاركة في كاس العالم للأندية وفي مقدمتهم هؤلاء اللاعبين هادي رياض مدافع بتروجيت (26 عاما)والذي يلقي قبولا كبيرا من المسئولين في الأهلي.

وهناك ياسين مرعي مدافع فاركو والذي يتميز بصغر سنه (23 عاما) ويضعه مسئولو الأهلي في بؤرة الاهتمام لتدعيم الدفاع الأحمر.

ودخل عمرو الجزار(25 عاما) مدافع غزل المحلة حسابات الأهلي لتدعيم الدفاع في الموسم الجديد ويرون أنه نسخة من الصخرة وائل جمعة مدافع الأهلي الأسبق ويجيد اللعب بالرأس والتدخلات القوية.

فى سياق أخر، نجح فريق الأهلي في الاقتراب خطوة جديدة من لقب الدوري المصري الممتاز بهدف في الوقت بدل الضائع ضد البنك الأهلي، وفي المقابل تمسك بيراميدز بآماله فى اللقب، بفوزه على بتروجت (2-0)، ضمن الجولة ذاتها.

ويتبقى لكل فريق مباراة أخيرة، الأهلي ضد فاركو، وبيراميدز أمام سيراميكا، يوم الاربعاء 28 مايو الجاري فى الثامنة مساء.

ويحتاج النادي الأهلي للفوز فى الجولة الأخيرة أمام فاركو من أجل حسم لقب الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي، دون النظر لنتيجة مباراة بيراميدز وسيراميكا، ويرجع ذلك إلى تفوق النادي الأهلي على بيراميدز بفارق نقطتين.

أما حال تعادل بيراميدز مع سيراميكا فى الجولة الختامية فيكتفي الأهلي بالتعادل من أجل حسم لقب دوري نايل.

وحال خسارة بيراميدز أمام سيراميكا فيُتوج النادي الأهلي بشكل رسمي بلقب المسابقة المحلية رقم 45 فى تاريخه.

أما إذا فاز بيراميدز فإنه يحتاج للانتصار بفارق 7 أهداف ليتفوق على منافسه (+7 للأهلي مقابل +1 لبيراميدز في الوقت الحالي).

وقد يؤدي فوز بيراميدز بفارق 6 أهداف، وتعادل الأهلي سلبيا مع فاركو، إلى اللجوء للبند الثالث من المادة 15 للائحة المسابقة، وهو عدد الأهداف التي سجلها كل فريق خارج أرضه، في مباريات المرحلة النهائية.

ويتوقف رصيد الفريق الأحمر حينها عند 55 نقطة.. وإذا خسر بيراميدز أو تعادل، يتوج الأهلي.. أما فوز بيراميدز فيمنحه اللقب رسميًا.